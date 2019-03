Even op en neer naar Kansas voor onderonsje met de Amerikanen

‘Mama, er schiet iemand op ons’ Eerste slachtof­fers aanslagen Christ­church begraven

4:17 De eerste slachtoffers van de aanslag in Christchurch zijn begraven. Twee Syrische vluchtelingen, een man en zijn zoon die nog maar pas in Nieuw-Zeeland waren aangekomen, zijn vandaag te ruste gelegd in het Memorial Park Cemetery in Christchurch.