Ewold al 7 jaar ontvoerd op de Filipijnen: ‘We weten in welk gebied hij is’

Zijn broer moest even goed kijken of hij het wel was. Jed Quimbo was zeker tien kilo lichter dan toen hij anderhalf jaar geleden ontvoerd werd, en in plaats van vrolijke stekeltjes had hij nu haar tot op zijn schouders. Maar het was waar: Quimbo (28), burgemeesterszoon uit het zuiden van de Filipijnen, was eindelijk vrij. Op 31 december vorig jaar droegen tussenpersonen hem over aan zijn broer, een dag later werd hij met trots gepresenteerd door de lokale legereenheid.