Ex-campagneleider Trump deelde opiniepeilingen met Rus

Door jongetje vergeten teddybeer krijgt vip-behande­ling in hotel op Hawaii

8 januari Het is een kleine ramp voor elke vader of moeder: de favoriete teddybeer van je kind aan het einde van een vakantie in de hotelkamer laten liggen. Het overkwam de Britse moeder Anna op Hawaii. Gelukkig voor haar kreeg teddybeer Sutro van het personeel een ware vijfsterrenbehandeling.