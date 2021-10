Ex-man vervolgd voor poging moord omdat hij googelde: ‘Krijgt gevangene nog pensioen?’

Psychoti­sche vrouw gooit pan met heet water over haar man en steekt hem met een mes: justitie eist tbs

20 juli Een 44-jarige vrouw uit Oude Wetering, die een pan heet water over haar echtgenoot gooide en hem stak met een mes, zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een milde vorm van tbs moeten krijgen. De vrouw blijkt een groot trauma opgelopen te hebben in haar geboorteland Colombia, en was in een psychotische bui toen ze op 19 februari dit jaar haar man thuis aanviel.