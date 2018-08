Ex-medewerker Witte Huis maakte gsm-opname in 'Situation Room'

,,Ik heb behoorlijk wat tijd in de Situation Room doorgebracht en ik kan niet genoeg benadrukken hoe ontzettend gestoord dit is", twitterde Ilan Goldenberg, een Midden-Oostendeskundige die onder de voorgaande president Barack Obama op het ministerie van Buitenlandse Zaken werkzaam was.



David Frum, journalist voor The Atlantic, wijst erop dat het makkelijk is om een telefoon te hacken en dat dus niet enkel zij, maar iedereen en dus ook criminele organisaties kunnen hebben meegeluisterd.



Volgens Ned Price, een voormalige CIA-medewerker en eveneens ex-medewerker onder Obama, schrijft dat het helemaal niet moeilijk is om een gsm de kamer binnen te krijgen, maar dat er van medewerkers in het Witte Huis gewoon wordt verwacht dat ze dat niet doen.



,,Het systeem is gebaseerd op vertrouwen. Deze mensen zouden de beste ambtenaren moeten zijn die we hebben. Het Witte Huis is niet gemaakt voor de Omarosa's in de wereld. Droeve zaak dat we met hen moeten leven", schrijft hij.