Ex-piloot Julio Poch hoort elk moment zijn straf

In zee

De aanklagers verwijten Poch dat hij eind jaren zeventig, begin jaren tachtig vluchten uitvoerde waarbij tegenstanders van de toenmalige dictatuur onder leiding van Jorge Videla vanuit vliegtuigen in zee werden gegooid. Dat gebeurde vanuit de marineschool (ESMA) in Buenos Aires. In het megaproces staan tientallen andere verdachten terecht. Poch is zelf maar een kleine 'vangst'. Het is niet duidelijk hoe laat zijn vonnis wordt voorgelezen. De rechtbank doet - vanmiddag Nederlandse tijd - uitspraak in de 54 zaken en zal voor elke beklaagde enkele minuten de tijd nemen.



De ex-piloot heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops noemde de levenslange eis dan ook 'verbijsterend' omdat er volgens hem geen aantoonbaar bewijs is. Volgens hem is het een politieke eis die weinig met recht te maken heeft.