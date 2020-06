Ex-president Colombia verdacht van betrokkenheid afluisterzaak

De Amazone huilt: nu al ruim 120.000 hectare ten prooi gevallen aan speculan­ten

1 juni We zijn nauwelijks halverwege het jaar maar nu al is in het Braziliaanse Amazonegebied de helft meer natuur verwoest dan in in dezelfde periode in 2019. Ruim 120.000 hectare, een gebied groter dan de Veluwe, viel al ten prooi aan vooral speculanten. En dan moeten de grote zomerbranden nog komen.