Ex-president Gambia stal 322 miljoen uit staatskas

Elf EU-landen blokkeren besluit WW-export

15:46 Het besluit over de in Nederland omstreden nieuwe EU-regels voor ruimere WW-mogelijkheden voor arbeidsmigranten is opnieuw uitgesteld. Elf lidstaten blokkeren een akkoord over een pakket maatregelen om de sociale stelsels in de EU beter op elkaar af te stemmen, bleek vandaag bij overleg tussen de 28 landen. De export van een werkloosheidsuitkering naar het buitenland is onderdeel van dat pakket.