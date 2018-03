Ex van dood gevonden Véronique: Ik gaf haar een kind, jij haar de dood

Zijn proces in 2016 beloofde weinig goeds, maar Wesphael had ongekende mazzel: hij werd vrijgesproken. ,,Drie jaar lang heeft Justitie er alles aan gedaan om mij als een smeerlap en moordenaar af te schilderen", zo schreeuwde hij na zijn vonnis uit. ,,Nu blijkt dat ik onschuldig ben."



Dat was niet het oordeel van het hof. Dat vond enkel dat er te veel twijfel was voor een veroordeling en dat aanwijzingen tegen Wesphael onvoldoende waren onderzocht. De familie van Pirotton is altijd overtuigd gebleven van de schuld van Wesphael. Beide partijen schreeuwden in boeken hun gelijk uit, dat van Wesphael lag al klaar op de dag van zijn vrijspraak.