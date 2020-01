‘Ex-voorzitter herenigingscomité wordt nieuwe buitenlandminister Noord-Korea'

Man verzon eigen ‘dood’ om miljoen van verzeke­raar op te kunnen strijken

18 januari Een 39-jarige man uit de Britse stad Manchester heeft geprobeerd zijn verzekeringsmaatschappij op te lichten met een nepbericht over zijn eigen dood. Syed Bukhari deed zich voor als zijn echtgenote en stuurde het bedrijf een e-mail met de mededeling dat hij in Karachi (Pakistan) was gestorven aan een hartaanval. Ook deed hij telefonisch en zielig klinkend de stem van zijn vrouw na in de hoop een premie van ruim een miljoen te kunnen incasseren.