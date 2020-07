Examenreis Nederlandse scholieren eindigt in optreden militaire politie in Portugal

GoGo Tours, de grootste touroperator voor Nederlandse jongeren, bevestigt dat enkele tientallen scholieren in Albufeira via GoGo geboekt heeft. ,,Wij vinden het erg vervelend dat er een incident is geweest tussen de lokale politie en GoGo-vakantiegangers in Albufeira. Als organisatie roepen we onze reizigers op de lokale coronaregels te respecteren”, laat woordvoerder Hugo van Drie aan deze nieuwssite weten.

Op diverse vakantiebestemmingen van GoGo gaat het nachtleven weer deels open, zoals in het Portugese Albufeira. Omdat daar de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, hanteert GoGo op dit moment een ‘zero party policy’. ,,Jongeren kunnen met ons naar de betreffende bestemming, maar het party-element is dan wel uit de pakketreis geschrapt.’’

Enorme drukte

De gendarme dwong de jongeren zich te verspreiden nadat zij zondagavond massaal bijeen waren gekomen in de Rua da Oura, een straat met veel cafés en clubs in de populaire badplaats in de Algarve. Zij zouden alle coronaregels aan hun laars hebben gelapt. De situatie dreigde uit de hand te lopen.

Bij diverse Portugese televisiezenders zijn beelden te zien van de enorme drukte in de uitgaansstraten. „De situatie dreigde uit de hand te lopen toen honderden jonge Nederlanders samenkwamen, zonder gezichtsmaskers of afstand”, meldt een tv-station.

De Nederlandse scholieren zijn zich zelf van geen kwaad bewust. ,,Vergeleken met Nederland is de politie in Portugal hier heel streng”, zegt een van hen op de Portugese televisie. ,,Of we bang zijn voor corona? Nee, we zijn jong. We gaan er niet dood aan. We doen wel een mondmasker op, als dat moet”, zegt een ander.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vergunning

Inmiddels pleit de gemeenteraad voor duidelijke regels voor de horeca. Bars en clubs mogen nog niet open, maar met een snackbarvergunning kunnen ze tot 23.00 uur gewoon klanten ontvangen. Deze week worden zo’n 2000 jonge Nederlanders in de stad verwacht.

De burgemeester van Albufeira, José Carlos Rolo, verzekert dat hij er alles aan zal doen om massale bijeenkomsten als afgelopen zondag te voorkomen. „Vanaf morgen zullen we niet alleen spreken met eigenaren, maar komt er ook een busje dat door de straten rijdt en de geldende richtlijnen aangeeft”, stelt de burgervader tegenover Portugese media.

Gebrek aan kennis

Volgens Rolo gaat het met name om jonge buitenlanders die op examenreis zijn, voornamelijk Nederlanders. ,,Ik neem aan dat de regels en aanbevelingen in Nederland anders zijn dan die in Portugal, en dat jongeren bij gebrek aan kennis geen mondkapjes dragen en de afstandsregels niet respecteren”, vertelt hij tegen nieuwsblad Diário de Notícias.

Omdat GoGo-jongerenvakanties door het coronavirus niet meer zijn wat jongeren ervan verwachten, gaf de reisorganisatie alle reizigers tot 20 juni de mogelijkheid hun reis gratis te annuleren. ,,Dat vakanties optioneel wel kunnen doorgaan, doen we voor alle jongeren die nog wel graag op vakantie willen. Echter is het de bedoeling dat al onze reizigers de maatregelen op de vakantiebestemming volgen.”

Een vakantie annuleren bleek voor de Nederlanders geen optie. ,,De clubs zijn hier dicht. Dat wisten we, maar we hadden de vakantie al geboekt, dus we zijn toch maar gewoon gegaan”, zegt een van hen.