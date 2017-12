Traditioneel vieren de Trumps het nieuwe jaar in hun monumentale en luxe hotel, spa en golfclub Mar-a-Lago, vlakbij Palm Beach. Meestal is Donald Trump in de weekeinden te vinden op het 126 kamers tellende complex, ook sinds hij president is. Vanwege zijn frequente aanwezigheid in Florida heeft het buitenverblijf de bijnaam ‘Winter Witte Huis’ gekregen. Trump mocht er in zijn eerste jaar graag buitenlandse staatshoofden ontvangen en soms samen met hen een potje golfen. De familieverblijven bevinden zich in een afgeloten deel van het gebouw, herkenbaar aan de vele lijfwachten en beveiligers die ook op het complex wonen.

Volgens liefhebbers zorgen de Trumps dan wel voor het beste knalfeest van het jaar. Naar verluidt komt de muziek van de coverband Party on the Moon, die vaker voor Trump optreedt en ook al eens de muziek verzorgde voor president Obama. Vorig jaar was het feestje stijf uitverkocht met 800 gasten en voor dit jaar rest er nog een enkele stoel. Maar wie de president en de First Lady (en hun gasten: vorig jaar was Sylvester Stallone van de partij) van nabij wil volgen moet wel eerst lid zijn geworden van de exclusieve club Mar-a-Lago. Het lidmaatschap voor nieuwe leden is in prijs verdubbeld sinds de verkiezing van Trump en bedraagt nu 168.000 euro per jaar. Bestaande leden kregen een toeslag van slechts 12.600 euro.