Excuses Israëlische minister na doodschieten autistische Palestijn door politie

video Dode bij protest tegen politiege­weld, Trump overweegt inzet leger

12:47 De protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld na de dood van de 46-jarige George Floyd, worden steeds grimmiger. In verschillende staten kwam het tot grote demonstraties, die weliswaar vaak vreedzaam begonnen, maar steeds vaker ontaardden in zware rellen. Bij die rellen is in de Amerikaanse stad Indianapolis zeker een dode gevallen.