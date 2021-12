Excuses van Italiaanse bisschop die tegen kinderen zei dat de Kerstman niet bestaat

Een Italiaanse bisschop op Sicilië is door het stof gegaan, omdat hij kinderen - op een feest van Sint-Nicolaas - had verteld dat de Kerstman niet bestaat. Na boze reacties van ouders maakte hij publiekelijk excuses, melden Italiaanse media.

Antonio Staglianò, bisschop van Noto op het eiland Sicilië, was onlangs op een evenement ter ere van Sint-Nicolaas, de vrijgevige bisschop van Myra (4e eeuw) en ‘concurrent’ van de Kerstman. Daar zei hij tegen kinderen: ,,Nee, de Kerstman bestaat niet. Sterker nog, het rood van het pak dat hij draagt is door Coca Cola gekozen voor reclamedoeleinden”, aldus Staglianò.

Zijn uitspraken werden breed gedeeld op sociale media. Hoewel sommige mensen het toejuichen dat de bisschop de focus meer wil leggen op de katholieke betekenis van het feest, verwijten veel ouders Staglianò dat hij familietradities verstoort.

Het bisdom van Noto plaatste daarop snel een excuus op de Facebookpagina. ,,Allereerst betuig ik namens de bisschop mijn spijt voor deze verklaring die de kinderen heeft teleurgesteld‘’ schrijft pater Alessandro Paolini, woordvoerder van het bisdom. ,,Ik wil duidelijk maken dat dit helemaal niet de bedoeling was van monseigneur Staglianò.‘’

Vrijgevigheid

Volgens Paolini wilde de bisschop de kinderen meer bewust maken van ‘de betekenis van Kerstmis’ en de mooie tradities. ,,We moeten de fantasie van kinderen zeker niet afbreken, maar er goede voorbeelden uit halen die positief zijn voor het leven‘’, staat in de verklaring. ,,Dus de Kerstman is een effectief beeld om het belang van geven, vrijgevigheid en delen over te brengen.‘’

Staglianò wil graag de ‘schoonheid’ van het Kerstfeest terugwinnen, omdat het in zijn ogen te ‘commercieel’ en ‘ontkerstenend’ is. Alles is volgens hem gericht op ‘het verlangen te bezitten, kopen, kopen en opnieuw kopen'.

Minder cadeaus

,,Als we allemaal, jong of oud, een les kunnen trekken uit de figuur van de Kerstman - die voortkomt uit Sint-Nicolaas, dan is het deze: minder cadeaus om te ‘creëren’ en ‘consumeren’ en meer ‘cadeaus’ om te delen‘’, schrijft Paolini in de verklaring.

In een interview met de krant La Repubblica zegt Staglianò zelf: ,,Ik heb ze niet verteld dat de Kerstman niet bestaat, maar we hadden het over de noodzaak om onderscheid te maken tussen wat echt is en wat niet.” En Kerstmis is volgens de bisschop geen christelijk feest meer. ,,De kerstsfeer van lichtjes en winkelen heeft de plaats van Kerstmis ingenomen.”