Excuses voor 'uit elkaar rukken' Brits gezin met doodziek dochtertje

Melody lijdt aan het Syndroom van Rett, een hersenaandoening die vrijwel alleen vrouwen treft. Het jonge meisje kan al niet meer praten of lopen en haar toestand blijft achteruit gaan. Ze ligt in het Kings College ziekenhuis in Londen nadat ze een klaplong en bloedvergiftiging kreeg. Artsen concludeerden daar dat ze door behandelingen voor haar ziekte ernstige leverschade heeft opgelopen. De morfine die ze krijgt om de pijn te bestrijden werd daarom afgebouwd.



Haar ouders willen niet dat hun dochter meer pijn lijdt dan strikt noodzakelijk is. ,,Het is vreselijk om haar te zien lijden terwijl we weten dat morfine haar pijn zo kan wegnemen. We weten dat ze al leverschade heeft, maar we vinden dat de dokters oog moeten hebben voor het grotere plaatje.”