Expeditieleider (35) betrokken bij honderden olifantendoden in Congo: 30 jaar dwangarbeid

Update Vader van zwarte man die door agent voor ogen van zoons werd neergescho­ten: ‘Hij is verlamd’

21:43 De vader van Jacob Blake, de ongewapende zwarte man die afgelopen zondagavond door een agent meerdere keren in zijn rug werd geschoten in Kenosha (Wisconsin), zegt dat zijn 29-jarige zoon momenteel vanaf zijn middel verlamd is. ,,Hij heeft acht gaten in zijn lijf.’’