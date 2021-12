Experts: ‘Boosterprik zinvol, ondanks ‘andere jas’ van omikronvariant’

Van Dissel maakte de vergelijking dat de omikronvariant door het afweersysteem niet herkend wordt, omdat hij als het ware een andere jas aan heeft getrokken. ,,Dat die omikronvariant dat kan, en dat we dus zien dat de opgebouwde afweer daar onvoldoende tegen beschermt, of in ieder geval veel minder dan tegen de huidige deltavariant, dat is natuurlijk een flinke tegenvaller”, aldus Van Dissel.

Tegelijkertijd benadrukte de RIVM-baas dat een boostervaccinatie een ‘opfrissing’ van het afweersysteem geeft en dat na die booster de bescherming tegen infectie van de omikronvariant weer toeneemt. Hij riep iedereen op om de boostervaccinatie dus vooral te gaan halen.

Voldoende antistoffen

Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog van het Radboudumc, meldt op Twitter dat de vergelijking verwarrend bleek. “Mensen vragen nu waarom een booster dan toch zinvol is en waarom nu nog vaccineren nut heeft.’ Volgens Bleeker-Rovers is het niet zo dat omikron helemaal niet wordt herkend. ‘Ondanks dat omikron een iets andere jas aan heeft, kan ons afweersysteem het virus wel herkennen en aanpakken als er voldoende antistoffen zijn.’ De boosterprik is nodig om een voldoende hoge hoeveelheid antistoffen te krijgen als de vaccinatie al even geleden is, legt Bleeker-Rovers uit. ‘Ook activeert een booster je immuunsysteem extra.’

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans weerlegde op Twitter een ‘suggestieve’ opmerking dat de eerste en tweede prik niet tegen omikron zouden beschermen, en de derde prik wel. ‘Vaccins werken MINDER, en boosters helpen wel degelijk’, aldus Koopmans.

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe stelt op Twitter dat de booster zorgt voor ‘een sterkere muur’. ‘Zowel tegen Delta maar dus ook zeker tegen omikron. Je zet je immuunsysteem op een waakzamere stand tegen het virus. Juist nu erg belangrijk.’

In het tv-programma Buitenhof legde hij zondag uit dat er door de omikronvariant enerzijds veel onzekerheden op tafel liggen, maar dat het anderzijds niet een ‘compleet nieuw virus’ is. ,,We hebben ons belangrijkste wapenfeit nog steeds in de gereedschapskist, namelijk de vaccins.”

