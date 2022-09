Experts: Zelfdoding dolfijn Mosa gevolg van stress en angst door slechte omstandigheden

saoedi-ArabiëDolfijn Mosa, die zichzelf te pletter zwom tegen de muur van een bassin in Saoedi-Arabië, deed dat vanwege stress en angst. Dat zeggen Amerikaanse deskundigen die zich voor Animal Rights over haar zelfdoding hebben gebogen. De dierenwelzijnsorganisatie probeert dinsdag via de rechter vier andere dolfijnen terug te halen naar Curaçao.

Op camerabeelden is vastgelegd hoe de 7-jarige Mosa met hoge snelheid tegen de muur van haar bassin in het Fakkieh Aquarium in Jeddah zwom. Ze overleed aan inwendige bloedingen.

Volgens het Curaçaose Seaquarium, dat haar onlangs verkocht, deed de tuimelaar dit omdat ze ‘last had van haar hormonen’. De overgang van adolescentie naar geslachtsrijpheid zou te zwaar zijn geweest. Een woordvoerder stelde dat vrouwelijke dolfijnen daardoor vaker vroegtijdig overlijden.

Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights vroeg internationale experts om zich over de dood van Mosa te buigen. De deskundigen maken unaniem gehakt van de theorie van Seaquarium. Volgens hen is de zelfdoding van Mosa het gevolg van stress en angst door de slechte leefomstandigheden.

Trieste zaak

Geen van hen is bekend met de theorie van ‘opspelende hormonen’ en zelfverwonding, laten ze weten volgens Animal Rights. ,,Dit is een trieste zaak. Voor zover ik weet, is er nog nooit een geval gerapporteerd waarin een dolfijn zichzelf iets aandeed wegens problemen met hormonen of ovulatie”, zegt de Amerikaanse dierenarts Mason Payne van Peta Foundation.

Volledig scherm Het verschil in leefomstandigheden voor de dolfijnen tussen Seaquarium op Curacao (boven) en het Fakieh Aquarium in Jeddah. © Animal Rights

,,Er zijn wel gevallen bekend waarin dolfijnen zichzelf beschadigen of zichzelf van het leven beroven, maar die hadden allemaal betrekking op slechte leefomstandigheden in gevangenschap, zoals isolatie of te kleine bassins.”

Onlogisch

Andere deskundigen ondersteunen zijn oordeel. ,,Net als alle andere zoogdieren kunnen dolfijnen ontregelingen ervaren door de puberteit”, zegt Naomi Rose, zeezoogdierenwetenschapper bij het Animal Welfare Institute in Washington. ,,Maar dit leidt niet tot suïcidaal of automutilerend gedrag. Het argument is simpelweg onlogisch.”

Mosa is voor de zomer samen met vier andere dolfijnen op Curaçao verkocht aan het Fakieh Aquarium in Jeddah. Animal Rights heeft tot op het laatste moment geprobeerd via een kort geding de verhuizing van de dieren tegen te houden.

De organisatie vreest dat de dolfijnen in Saoedi-Arabië een ‘kort en triest leven’ wacht, omdat de leefomstandigheden daar erbarmelijk zijn. De betonnen bassins zijn veel te klein en andere Curaçaose dolfijnen zijn al vroegtijdig en onder twijfelachtige omstandigheden gestorven, vermoedelijk doordat woestijnzand in de longen terecht is gekomen, zegt Animal Rights.

Hoewel de rechter aanvankelijk oordeelde dat de dolfijnen, op straffe van een dwangsom, niet zonder geldige vergunning uitgevoerd mochten worden, werden de dieren enkele dagen later in allerijl en midden in de nacht naar Jeddah gevlogen. Er bleek toch al een uitvoervergunning te zijn afgegeven.

Quote De tragische dood van Mosa had eenvoudig voorkomen kunnen worden Anna Krijger, Animal Rights

Grote bedragen

Met de verkoop van dolfijnen zijn grote bedragen gemoeid. Het overbrengen van de dieren kost al een miljoen dollar, stelt Animal Rights. Getrainde dolfijnen zijn bovendien bijzonder waardevol. ,,De tragische dood van Mosa had eenvoudig voorkomen kunnen worden”, zegt Anna Krijger, campagnecoördinator van Animal Rights . ,,Maar voor haar ‘eigenaren’ telde alleen financieel gewin.”

Volgens de experts is duidelijk dat Mosa zich in een ‘slechte emotionele staat’ bevond. ,,Dit klinkt alsof de dolfijn enorm veel stress had of bang was en in paniek raakte’', zegt Lori Marino, neurowetenschapper en directeur van het Whale Sanctuary Project in de Verenigde Staten.

Animal Rights probeert de andere vier overgebleven dolfijnen zo snel mogelijk weg te krijgen uit Saoedi-Arabië. Dinsdag dient op Curaçao een rechtszaak van de organisatie tegen Seaquarium.

Krijger: ,,De dieren hadden nooit aan Saoedi-Arabië verkocht mogen worden. De enige oplossing is om de dieren nu zo snel mogelijk over te brengen naar een waardige opvang waar ze veilig zijn en geen kunstjes hoeven doen voor publiek. Anders zijn de dagen van de overgebleven vier dolfijnen ook geteld.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: