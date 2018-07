Explosie en schoten bij presidentieel paleis Somalië

Video Thais voetballer­tje: 'Ik ben weer beter, ik wil graag KFC'

12:15 Voor het eerst sinds hun redding uit het ondergelopen grottenstelsel hebben de twaalf Thaise voetballertjes vanuit het ziekenhuis in Chiang Rai van zich laten horen. In een door het ziekenhuis vrijgegeven video richten ze zich tot de duikers die hen redden en degenen die aan hen dachten. 'Bedankt dat jullie ons hebben gered'. En: 'Ik voel me erg goed'.