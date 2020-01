Explosie in gebouw Houston zorgt voor grote ravage

De klap, die zich omstreeks half vijf in de ochtend in het noordwesten van de stad voordeed, was naar verluidt in een groot deel van Houston te horen. Mensen die wakker schrokken vertelden dat hun woning trilde. Ramen en deuren van omliggende gebouwen vlogen uit de sponningen.



Na de explosie brak brand uit en de rook was van kilometers afstand zichtbaar. De politie van Houston liet via Twitter weten zich naar de locatie te spoeden. Brandweerlieden vroegen de toegesnelde pers uit de weg te gaan, vanwege de mogelijke gevaren.



Wat er precies is ontploft, is vooralsnog niet duidelijk. Een groot gebied rond de plaats van de explosie is door agenten afgezet. Publiek en verkeer wordt geadviseerd weg te blijven uit de omgeving. Er zijn nog geen berichten over eventuele dodelijke slachtoffers. ABC News spreekt over één gewonde.