'Explosie in metro was aanslag met zelfgemaakte bom'

Volgens ooggetuigen zou het gaan om een emmer in een tas die rond 08.20 uur lokale tijd explodeerde in het achterste stel van de metro bij station Parson Green. Het bleek te gaan om een zelfgemaakte bom. Dat heeft het hoofd van de Britse antiterreurpolitie, Mark Rowley, gezegd op een persconferentie. In het onderzoek wordt de politie ondersteund door de inlichtingendienst MI5, voegde hij eraan toe.



Mensen vluchtten vervolgens massaal en in paniek uit de metro. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om slachtoffers met brandwonden te behandelen. De krant Metro sprak met ooggetuigen, die spreken over mensen die verbrand zijn in hun gezicht of waarbij een deel van het haar is weggebrand.



Tegenover de krant The London Evening Standard vertelde een andere getuige dat de trein net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Ook zou hij een steekvlam hebben gezien. Daarop rende iedereen de trein uit, vertelde de man.



Op sociale media ging al snel beeldmateriaal rond waarop een emmer in een plastic tas is te zien, met een kleine vlam aan de bovenkant. Het zou gaan om het explosief dat de chaos heeft veroorzaakt. Toch lijkt het geen grote explosie geweest te zijn, want er is geen zichtbare schade aan het interieur van de metro. Of het explosief daadwerkelijk in de emmer zat verborgen is nog niet officieel bevestigd.