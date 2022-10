Explosie op gehavende Krimbrug blijft een mysterie

Met video Italiaanse krant: ‘Drie Ajax-fans in ziekenhuis beland na gevechten dinsdag­nacht’

De politie van Napels heeft in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren supporters van Napoli en Ajax uit elkaar moeten halen. Volgens de Napolitaanse krant Il Mattino raakten vier Nederlanders gewond, van wie er drie naar het ziekenhuis moesten. Ook maandagavond was het raak, toen een 21-jarige supporter van Ajax werd neergestoken vlak voor zijn hotel in Napels. Lees hier het verslag van Napoli-Ajax (4-2)

12 oktober