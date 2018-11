Explosievenonderzoek op station Barcelona

‘Veel jonge Britten toch voor EU-lidmaat­schap bij nieuw referendum’

6 november Britten zouden bij een nieuw referendum over de brexit toch besluiten in de Europese Unie te blijven. Dat blijkt uit een peiling onder 20.000 kiezers die is uitgevoerd door enquêteur Survation. Het gaat volgens het bedrijf om de grootste onafhankelijke brexitpeiling sinds de volksraadpleging in 2016.