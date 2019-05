Extra veiligheidsmaatregelen rond Lyon na aanslag

Extra beveiliging is er rond concerten en een aantal manifestaties waaronder een grote demonstratie van milieuactivisten tegen klimaatopwarming, een protest van Gele Hesjes en een demonstratie voor een Vrij Algerije. In een aantal gebieden in de stad geldt een tijdelijk verbod van manifestaties, aldus de politiechef op een persconferentie. De bevolking van Lyon is opgeroepen alert te zijn zolang de klopjacht op de vermoedelijke dader van de spijkerbomaanslag in Lyon van gisteren voortduurt. De politie houdt alle opties open over het profiel en de motieven van de dader, aldus een woordvoerder.

Lees ook Play Tiental gewonden bij bomaanslag in Lyon, klopjacht op verdachte Lees meer

De Franse antiterreuraanklager die zich met de zaak bezighoudt, Rémy Heitz, zei dat spoedig nieuwe foto's van de verdachte zullen worden vrijgegeven. ,,Alle middelen worden ingezet om de verdachte zo snel mogelijk aan te houden”, aldus Heitz. Niemand heeft de aanslag opgeëist. Er zijn tientallen tips binnengekomen over de ongeveer 30-jarige man met zijn zwarte fiets nu beelden van hem door de politie zijn vrijgegeven. Zijn identiteit is nog niet achterhaald, aldus aanklager Heitz. Te zien is hoe hij naar het centrum fietst en afstapt als hij aankomt in de Rue Victor Hugo waar de bom afging . Met zijn fiets aan de hand loopt hij naar de bakkerswinkel en plaatst een pakket of een rugzak voor de deur. Behalve explosieven zaten er schroeven, moeren en spijkers in de bom. Heitz gaf details over de samenstelling van de bom en zei dat 2 centimeter lange schroeven zijn gevonden, batterijen en een afstandsbediening.

Volgens de laatste berichten uit het ziekenhuis zijn 13 mensen gewond geraakt door de explosie. Negen vrouwen onder wie een meisje van vier, plus vier mannen. Niemand is zwaargewond. Alle slachtoffers zijn gewond aan de benen. Volgens politiebronnen zou de aanslag zijn gepleegd met een ‘relatief zwak explosief’. De bom zou van afstand tot ontploffing zijn gebracht. Als de bom zwaarder was geweest en in de winkel zou zijn geplaatst, zou het drama niet te overzien zijn geweest.

Volledig scherm Een foto van de inslag van spijkers en moeren in een vitrine van een winkel nabij de getroffen bakkerij Brioche Dorée in Lyon. © AFP

‘Complete bom’

De bom was volgens een specialist, die geïnterviewd werd door Le Progrès, ‘compleet’. ,,Er zaten een elektronisch ontstekingssysteem en projectielen in het pakket, maar de lading was niet groot. De bom werkte wel goed, en had als doel mensen verwondingen te bezorgen door de impact. We weten nog niet hoe de bom werd geactiveerd: was het met tijdvertraging of met afstandsbediening? Volgens getuigenissen zou het eerste het geval geweest zijn.”

Volledig scherm Agenten patrouilleren vanochtend rond de getroffen bakkerij. © AFP

De veiligheidszone rond de plek van de aanslag is inmiddels weer opgeheven. Burgemeester Gérard Collomb keert vandaag terug van een reis naar Japan om zich naar de plaats van de aanslag te begeven. Hij zei ‘diepe emotie’ en ‘verrassing’ te voelen. ,,Je verwacht niet dat er zoiets zou gebeuren als een aanslag in het centrum van Lyon, een eerder rustige stad.’’ De burgervader sprak ook zijn ‘diep medeleven’ uit voor de slachtoffers, ‘in het bijzonder voor het klein meisje’ dat is geraakt. ,,Lyon is wakker geschrokken, maar Lyon is ook kalm”, aldus een regiobestuurder op de lokale televisie.

Het is twaalf jaar geleden dat in Frankrijk voor de laatste keer een aanslag plaatshad met een pakket of een achtergelaten rugzak. Dat was in een advocatenkantoor. Daarbij viel destijds een dode en raakte een ander gewond. De reden van die aanslag is nimmer opgehelderd. Overigens staat Frankrijk veruit bovenaan in het lijstje van aanslagen in Westerse landen.

Volledig scherm Een politiefoto van de inslag van spijkers en moeren in een vitrine van een winkel nabij de getroffen bakkerij Brioche Dorée in Lyon. © AFP