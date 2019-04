Extreem-rechts Vox rukt op in Spanje: Wij gaan dit land redden

Het auditorium van het hotel aan de rand van Toledo is te klein. Zoals bijna alle zalen waar Santiago Abascal zijn opwachting maakt te klein zijn. Buiten excuseert hij zich tegenover de mensen die niet naar binnen kunnen. ,,Wij kunnen geen zalen meer vinden die groot genoeg zijn om al jullie hoop en verwachting te herbergen.”



Niet alle organisaties, en zeker geen gemeentes, willen een ruimte verhuren waar de bijna 43-jarige Abascal – overmorgen is hij jarig – zijn boodschap kan verkondigen. Afgelopen zondag was een uitzondering, toen had hij de vroegere stierenvechtarena in Leganés, een voorstad van Madrid, tot zijn beschikking en sprak hij 8.500 mensen toe met zijn vaste betoog tegen buitenlanders, separatisten en feministen.



In Toledo, het hart van Spanje, zijn enkele honderden mensen op de verkiezingsbijeenkomst zijn afgekomen. ,,Omdat hij de waarheid zegt, duidelijk is. Andere partijen hebben ons bedrogen, altijd voorgelogen. Hij zegt hoe het zit: Spanje valt uiteen, en dat moeten we voorkomen,” vertelt Carmen Aguado.



Aguado is in de vijftig jaar en heeft altijd de conservatieve Partido Popular (Volkspartij) gestemd, net als veel van de aanhangers van Vox. Dat kreeg bij zijn eerste deelname aan de verkiezingen, in 2016, slechts 0,2 procent stemmen; nu schatten de peilingen de partij op 12 procent, maar dat zou nog meer kunnen zijn omdat veel mensen hun stem op de partij niet bekend zouden durven maken.