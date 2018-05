'Extreemrechts in Europa laat champagnekurken knallen '

Dinertjes van 400 euro per persoon, een paar honderd flessen champagne, kerstcadeautjes van ook nog eens 100 euro per stuk: extreemrechts maakt van Europa een feest.

De politieke fractie van Marine Le Pen in Europa, waarvan ook het smaldeel PVV’ers uit Nederland deel uitmaakt, moet dringend uitleg geven over haar als 'excessief' bestempelde uitgaven, zo besloot de administratieve parlementsleiding gisteravond. Blijft een goede verklaring uit, dan moet ze een dikke vier ton aan het parlement terugbetalen. Behalve om uitgaven zonder deugdelijke verantwoording, aldus voorzitter Ingeborg Grässle van de EP-begrotingscontrolecommissie, gaat het om geld dat is uitgegeven in strijd met de Europese aanbestedingsregels.

,,Daardoor kunnen opdrachten aan vriendjes of aan politieke geestverwanten zijn gegeven'', aldus SP-Europarlementariër Dennis de Jong. Hij vindt het ‘opvallend’ dat uitgerekend extreemrechts zich aan spilzucht bezondigt. ,,De groep met altijd de meeste kritiek op Europa dat geld over de balk gooit, blijkt nu zelf de grootste potverteerder.''

Franse delegatie

PVV-leider in Europa Marcel de Graaff bevestigt in een reactie dat zijn fractie in 2016 dure champagne en diners heeft gedeclareerd, maar schrijft dat volledig op het conto van de Franse delegatie. ,,De PVV walgt van deze verrijking door de Franse delegatie en neemt hier volledig afstand van", meldt hij in een persbericht.

,,Dit is gebeurd tijdens de opbouw van de interne organisatie. Zodra deze zaken aan het licht kwamen zijn intern strikte maatregelen en personele wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor is herhaling van deze zaken onmogelijk geworden."

Van die aangescherpte regels werd dan PVV'er Auke Zijlstra in zekere zin weer het slachtoffer. Zijn eerder goedgekeurde aanschaf van leren schrijfmappen met groepslogo, een relatiegeschenk ter waarde van een kleine 5.000 euro, viel daardoor ook ineens buiten de normen.

De Graaff nogmaals: ,,De PVV betreurt deze gang van zaken. Het accountantsrapport over 2016 gaf terecht een negatief oordeel. Het volledige bedrag wordt op het budget voor 2018 in mindering gebracht. De op dit moment lopende accountantscontrole over 2017 zal positief zijn."

SP'er De Jong vindt dat extreemrechts extreem zwaar in de fout is gegaan: ,,Dit is echt excessief, ze hebben een stevig feestje gebouwd.'' Maar misschien was de redenering, veronderstelt hij ietwat vilein, dat elke fles champagne die extreemrechts opdronk niet meer aan Europese eenwording kon worden besteed.