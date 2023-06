Extreme luchtvervuiling in New York: ‘Zo beangstigend dat je geen kant op kunt, het is overal’

Ongekende beelden uit New York waar de beroemde skyline dagenlang nauwelijks te zien is door een mist van rook. Honderden bosbranden in Canada zorgen voor zware luchtvervuiling waardoor miljoenen inwoners amper de deur uit kunnen. Gaat dit vaker gebeuren?

Eerst het goede nieuws: de luchtkwaliteit in een een deel van het getroffen gebied langs de Amerikaanse oostkust is verbeterd. New York was twee dagen lang de stad met de grootste luchtvervuiling ter wereld, maar zal snel zakken op die ranglijst nu de luchtkwaliteit is aangemerkt als ‘matig’ in plaats van ‘gevaarlijk’. De verwachting van Amerikaanse meteorologen is dat de situatie in het noordoosten van het land dit weekend verder verbetert, komende dinsdag zou de vervuiling zo goed als voorbij moeten zijn.

,,Gelukkig, want de afgelopen dagen waren vreselijk’’, vertelt Jacob Boersema vrijdag vanuit New York. De Nederlander woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in het hartje van de metropool (Manhattan) en ervoer de afgelopen week als surrealistisch. ,,De stad verkleurde als het ware. Eerst was het sepia en op het ergste moment diep oranje. Net of er een filter over New York hing. Nu gaat het iets beter, maar we proberen nog steeds zo min mogelijk buiten te komen. Hoe de stad ruikt? Naar barbecue. Een sterke geur die overal doorheen komt.’’

Gebied zo groot als Nederland

De problemen worden veroorzaakt door de enorme bosbranden waar buurland Canada al een maand mee worstelt. Er is ongeveer 4,1 miljoen hectare in de as gegaan, een gebied net zo groot als Nederland. In de zwaar getroffen provincie Quebec, in het oosten van het land, is de wind inmiddels afgenomen. Het gaat er naar verwachting maandagavond regenen.

Bosbranden komen vaker voor in Canada en woeden meestal tussen mei en oktober. Alleen: de locatie is deze keer opvallend. Meestal breken bosbranden uit in het drogere en warmere westen van het land. Daarnaast zijn de branden normaal ook niet zo vroeg en heftig.

,,Het is moeilijk te voorspellen of dit soort grote branden vaker zullen woeden in dit deel van Canada. Wat we wel zien is dat door de opwarming van de aarde, vocht sneller verdampt en de kans op droogte en ook natuurbranden toeneemt. Het contrast tussen natte en droge gebieden wordt groter’’, legt klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI uit.

De situatie die we nu meemaken, maakt duidelijk dat klimaatver­an­de­ring niet alleen effect heeft op smeltende gletsjers en ijsberen Francesca Dominici, klimaatdeskundige verbonden aan Harvard University

Extremere regenbuien en droogteperioden als gevolg van klimaatverandering lijken nu ook het oosten van Canada parten te spelen. Eerder dit jaar dwongen uitzonderlijk hevige bosbranden in de westelijke provincie Alberta zo’n 30.000 mensen hun huizen te verlaten.

Mondkapjes op

Naast CO2 komen bij de branden ook veel stoffen in de lucht die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, zoals roetdeeltjes en koolwaterstoffen. Veel Amerikanen en Canadezen dragen mondkapjes om zichzelf te beschermen, maar dat is volgens Francesca Dominici, als klimaatdeskundige verbonden aan Harvard University, niet voldoende om ziekenhuisopnames te voorkomen. ,,Deze mate van luchtvervuiling in New York is niet normaal, dat hebben we hier niet eerder gezien. Voor mensen met luchtwegproblemen is dit erg gevaarlijk. De situatie die we nu meemaken, maakt duidelijk dat klimaatverandering niet alleen effect heeft op smeltende gletsjers en ijsberen. We worden geconfronteerd met het feit dat we geen schone lucht meer kunnen inademen’’, aldus Dominci in de Britse krant The Guardian.

Ze hoopt dat de impact van de luchtvervuiling zorgt voor extra maatregelen tegen klimaatverandering. Dat laatste hoopt ook New Yorker Boersema. ,,Mijn zoontje van 5 vroeg me wat er aan de hand is, waarom hij niet buiten kan spelen. Ik heb hem uitgelegd dat we met z'n allen beter met de aarde moeten omgaan, want anders krijgen we hier veel vaker mee te maken. De gedachte dat je geen kant op kunt, de vervuiling is overal, vind ik persoonlijk het meest beangstigend. En dan hebben wij nog het geluk dat we niet vaak naar buiten hoeven. De meeste New Yorkers hebben die luxe niet hè, zij moeten wel naar buiten voor hun werk of wonen in een klein appartement zonder airco.’’

Volledig scherm Vorige maand waren er heftige bosbranden in het westen van Canada (Alberta). © AP

Op deze webcambeelden is te zien hoe New York woensdag oranje kleurde door de natuurbranden in Canada: