Extreme stalkster geeft zich uit voor echtgenote van man, stuurt hem duizenden berichtjes

In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die verdacht wordt van extreme stalking. De vrouw stuurde na één date duizenden berichtjes naar een man die ze via een online datingsite ontmoet had en brak toen hij op vakantie was in zijn huis, waar ze doodleuk in bad zat toen de politie haar kwam arresteren.

De vrouw, de 31-jarige Jacqueline Ades uit Arizona, stuurde binnen een paar maanden maar liefst 65.000 berichtjes naar haar slachtoffer, een man van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Ze stuurde tot vijfhonderd sms'jes per dag, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. Ades ontmoette de man via een online datingsite en had vorig jaar een date met hem. Daarna begon ze hem te stalken.

Volledig scherm Jacqueline Ades op een politiefoto. © rv/Paradise Valley Police

Tussen juli vorig jaar en deze maand werd de politie vier keer opgeroepen om in te grijpen omdat Ades opdook bij het huis of het bedrijf van de man. In april brak ze in het huis van de man in, terwijl hij zelf in het buitenland zat. De man kon via een surveillancevideo zien dat de vrouw in zijn huis rondliep en belde daarop vanaf zijn buitenlands adres de politie. ,,Toen de politie aankwam, vonden ze Ades in het huis terwijl ze een bad aan het nemen was”, zegt de politie, die bij die gelegenheid ook een slagersmes vond op de voorstoel van haar auto.

Huisvredebreuk

De vrouw werd gearresteerd en aangeklaagd voor huisvredebreuk. Nadat ze vrijgelaten werd, stuurde ze dreigende berichten aan de man, dat 'pijn verwacht kan worden'. De vrouw dreigde dat ze 'zijn lichaamsdelen wilde hebben en in zijn bloed wilde baden', melden Amerikaanse media. ,,Probeer nooit bij me weg te gaan… ik vermoord je… Ik wil geen moordenaar zijn”, schreef ze in één van de berichtjes, aldus de politie.

Begin deze maand moest de politie nogmaals uitrukken, omdat de vrouw zich voordeed als 'de vrouw van de baas' bij het bedrijf van de man. Volgens de werknemers, die de politie hadden gebeld, was ze 'erg irrationeel en beweerde ze de vrouw van de eigenaar te zijn'. De gearriveerde politie probeerde ze de zelfde leugen op de mouw te spelden. Opnieuw werd de vrouw gearresteerd en deze keer werden haar stalking, dreiging en intimidatie ten laste gelegd.