Facebook moet ouders overleden tiener toegang geven tot account

Broer no­vitsjok-slachtof­fer Charlie: Hij ziet eruit als een skelet

11:31 De broer van Charlie Rowley, de Brit die samen met zijn vriendin eind vorige maand werd vergiftigd in het Britse Salisbury, is geschrokken van de staat waarin hij zijn broer aantrof in het ziekenhuis. 'Ik herkende hem niet meer.'