Facebook ontdekt nepaccounts voor volgende Amerikaanse verkiezingen

In totaal waren er 290.000 accounts die een of meerdere van deze valse profielen volgden. De betrokken accounts waren goed voor meer dan 9.500 posts. Volgens Facebook verspreidden de pagina’s ongeveer 150 advertenties, ter waarde van 11.000 dollar (ongeveer 9.400 euro) tussen april 2017 en juni 2018.



Vooral de Facebookpagina’s 'Aztlan Warriors', 'Black Elevation', 'Mindful Being', en 'Resisters' droegen bij tot dat hoge aantal. De andere vervalste Facebookpagina’s hadden vaak niet meer dan tien volgers.



,,We beschikken nog niet over alle feiten en weten niet wie hier achter zou kunnen zitten'', aldus Gleicher. De accounts kunnen dus niet zomaar aan Rusland worden toegeschreven. ,,Het is duidelijk dat diegenen die deze accounts opgezet hebben er meer voor over hadden om onbekend te blijven dan het Internet Research Agency in Rusland voordien.''