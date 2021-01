Facebook schorst account van Trump voor onbepaalde tijd

De schorsing duurt in ieder geval tot na de machtsoverdracht op 20 januari. Oprichter van het sociale medium Mark Zuckerberg zegt in een post op Facebook dat het bedrijf zo wil voorkomen dat Trump het platform gebruikt om op te roepen tot geweld.

Tweets

In een van de gewraakte tweets schreef Trump dat de Amerikanen ‘de waarheid eisen’ en dat zijn vicepresident Mike Pence ‘niet de moed had’ om in te grijpen. In een ander bericht zei Trump dat de bestorming een gevolg was ‘van het hardhandige stelen’ van zijn verkiezingsoverwinning.