Facebook verwijderde 1,5 miljoen video's in eerste 24 uur van aanslag Christchurch

Update Dronken Slowaak gaat er vandoor met stembus: telling vertraagd

2:33 Het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht in de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Slowakije is zaterdagavond vertraagd door een bizar incident. In een kieslokaal in het Oost-Slowaakse dorp Medzany pakte een zo te zien dronken man de kartonnen stembus op en ging ermee vandoor. De doos raakte daardoor beschadigd.