Facebook verwijdert 'onechte' profielen van topfiguren Myanmar

Steeds meer Turken vluchten naar Grieken­land na mislukte coup

12:50 Steeds meer Turken ontvluchten hun land en vragen asiel aan in Griekenland. Alleen al in juli gebeurde dat 687 keer, melden Griekse media. Een onbekend aantal mensen is om het leven gekomen tijdens de oversteek van de Egeïsche Zee of de grensrivier Evros.