Faezeh Hashemi, dochter van oud-president Iran, aangehouden wegens ‘aanzetten tot protest’

Stijgende weerstand in Rusland tegen Poetin: 'Russen zijn maanden voor het lapje gehouden’

De hevige protesten tegen de mobilisatie in Rusland gaan onverminderd door. In meerdere deelrepublieken roeren inwoners - vrouwen voorop - zich tegen de gedwongen uitzending van mannen naar het front in Oekraïne. Is de geest uit de fles of krijgt Poetin de situatie weer onder controle?

26 september