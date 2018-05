Familie bang voor zwaar autistische zoon (11): Iedereen heeft al klappen gekregen

Max Whelan is zwaar autistisch, kan niet praten en hij heeft een niet-gediagnosticeerde intellectuele handicap. Die combinatie maakt hem erg vatbaar voor plotselinge uitbarstingen waarbij de woning van het gezin Whelan in een soort oorlogszone verandert. Moeder Liz vertelt: ,,Hij is onvoorspelbaar. Het ene moment is hij zeer agressief en slaat hij in op alles wat binnen zijn bereik ligt, het volgende moment is hij als een knuffelbare peuter.''

Max woont samen met zijn ouders, twee broers en een zus (13, 9 en 7 jaar) in Mount Martha op het Mornington Peninsula in Australië. Toen hij twintig maanden oud was, werd autisme vastgesteld. Sinds die tijd heeft zijn familie eindeloos veel therapieën gevolgd om de juiste zorg en aanpak voor Max te vinden. ,,We hebben alles geprobeerd: van speciale diëten tot zuurstofkamers tot medicatie. Het heeft ons enorm veel geld gekost'', zegt Liz. ,,Mijn grootste angst is dat we gedwongen worden om Max over te geven aan de staat en dat we de ouderlijke macht over hem zullen verliezen. Ik ben erg bezorgd dat hij in een gesloten afdeling in de psychiatrie eindigt en volgestopt zal worden met medicatie.''

Volledig scherm De familie Whelan. Max wordt door zijn vader vastgehouden. Van links naar rechts: Georgia (7), mama Liz (43), papa Sean (43) met Max (11), Thomas (13) en Harrison (9). Voor de familie zit hond Kimba. © rv

Gedragsverandering

Rond kerstmis 2014 merkten Liz en Sean een gedragsverandering op bij Max. Hij werd steeds agressiever. ,,Het duurde een tijdje voordat we wisten waar dat vandaan kwam, want hij kan het ons zelf niet vertellen. Uiteindelijk bleek dat hij erg veel last had van tandpijn. Dat hij zoveel pijn had, was uiteindelijk de aanleiding tot een uitbarsting'', weten Liz en Sean nu. De uitbarstingen werden steeds gewelddadiger en frequenter. ,,Het wordt steeds moeilijker om hem onder controle te houden. Hij moet overmeesterd worden om zichzelf of anderen niets aan te doen. We hebben overal op deuren en ramen sloten hangen om te voorkomen dat Max ontsnapt, want hij laat geen mogelijkheid onbenut om het huis te verlaten.

Een van Max' ergste episodes staat Liz nog goed bij. ,,Dat was toen we naar een verblijfscentrum reden waar hij vaker naartoe gaat. We hadden hem er foto’s van laten zien, zodat hij wist waar we naartoe gingen. Hij leek in een goed humeur en kalm. Eenmaal op de snelweg ging hij compleet door het lint, draaide zich om en begon zijn kleine zusje te slaan en klom toen over de stoel heen bovenop mij en begon ook mij te slaan. Het lukte me om veilig te stoppen en hem van me af duwen. Georgia, z'n zusje, was aan het huilen en we moesten allebei de auto verlaten en hem erin opsluiten om erger te voorkomen. Elke keer wanneer ik weer probeerde binnen te gaan, begon hij me weer te slaan.''

Veiligheidscodes op de deur

Volledig scherm Max Whelan is zwaar autistisch en heeft daardoor vaak agressieve uitbarstingen. © rv Uiteindelijk moest vader Sean er aan te pas komen om Max te kalmeren en te overmeesteren. Liz: ,,Max weet dat ik hem fysiek niet meer aan kan: daarom haalt hij waarschijnlijk vaak naar mij uit. Wanneer Sean er is, is hij kalmer omdat hij weet dat zijn vader hem fysiek wel aankan en hem zo kan kalmeren'', zegt Liz. ,,Ik weet dat ik hem niet meer de baas kan als hij gekke dingen doet. In het openbaar doet hij van alles: hij trekt zijn kleren uit want hij heeft geen enkel benul van wat wel en niet kan in de publieke ruimte. Zijn gedrag jaagt mij en m’n man angst aan'', zegt Liz. ,,Zeker omdat we ook nog andere jongere kinderen hebben. Al onze kinderen hebben veiligheidscodes op hun deur, waardoor ze een veilige plek hebben om naar te vluchten. Want Max geeft alleen om Max.''

Het is zelfs zo erg dat de oudere broer Thomas (13) als ‘beschermer’ optreedt als zijn vader niet thuis is. ,,Thomas heeft veel last van angsten en zijn zelfvertrouwen is erg laag door de uitbarstingen van zijn broer.'' Ook zusje Georgia (7) is bang om haar eigen huis in te gaan als Max thuis is. ,,Alle kinderen zijn al geslagen door Max. Hij sloeg aanvankelijk vooral mij, maar sinds hij door heeft dat iedereen reageert als hij zijn kleine zusje of zelfs de hond slaat, doet hij dat ook. Hij wil graag reactie op zijn uitbarstingen en op zulk agressief gedrag reageert iedereen.''

Liz zegt dat ze ondanks alles erg trots is op haar andere kinderen: ,,Ik vind het zo moedig hoe ze met de situatie omgaan, maar ze zouden niet in deze omgeving hoeven te leven.''

Volledig scherm Max en zijn ouders Liz en Sean. © rv

Verzorgingshuis

Toch is het een hele stap om Max uit huis te plaatsen voor de hele familie. Iedereen houdt ook van Max. ,,We weten dat Max ook van ons houdt als zijn familie. Maar hij stelt door zijn conditie altijd zichzelf voorop.'' Toch zijn Liz en Sean realistisch genoeg om te beseffen dat het een kwestie van tijd is voor Max zichzelf of anderen ernstige schade toebrengt. Ze weten dat er iets moet veranderen, maar aangezien er geen permanente opvang is voor iemand met zo’n complex ziektebeeld als Max, moet de familie zelf met een alternatief komen.