Familie Franse vrouw wil gerechtigheid na falen alarmdienst: 'Dat is onze eerste zorg'

Dat werd gisteren duidelijk na een emotionele persconferentie met de ouders en zus van de 22-jarige Naomi. Het nieuws over het overlijden van Naomi Musenga leidde deze week tot een schok van ontzetting in Frankrijk. Hoewel de jonge vrouw al op 29 december overleed, stelde het ziekenhuis in Straatsburg pas op 2 mei een onderzoek naar het voorval in. Dat gebeurde nadat de opnames van het telefoongesprek tussen de zieke Naomi en de medewerkster van de alarmdienst online waren gezet. ,,We hebben de pers nodig gehad om dingen in beweging te zetten", gaf Mohamed Aachour, advocaat van de familie, bij de persconferentie aan. Hij zei ook vandaag een aanklacht in te gaan indienen tegen de medewerkster van de alarmdienst en het ziekenhuis in Straatsburg.