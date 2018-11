Familie missionaris vergeeft ‘s werelds meest geïsoleerde stam voor moord

Dat schrijven de nabestaanden in een verklaring op het instagramaccount van de ongelukkige missionaris. Zij hoorden onlangs van de dood van Chau en zijn ‘diep bedroefd’. ‘Voor ons was hij een goede zoon, broer, oom en beste vriend. Anderen kennen hem als missionaris, hulpverlener in de wildernis, voetbalcoach en bergbeklimmer.’ De 27-jarige Chau betaalde vissers om zich vorige week naar het Noord-Sentineleiland - een eiland van India - te laten varen. Daarna legde hij het laatste stukje zelf af per kano. Eenmaal aan land werd een pijlenregen hem fataal. ,,Hij werd aangevallen met pijlen, maar bleef wandelen’’, vertelde een visser . Zeven mensen die hem hielpen naar het eiland te komen, werden aangehouden door de Indiase politie. Volgens Chau’s familie ging de man uit vrije wil naar het eiland. Hij zou daar het christendom hebben willen verspreiden. De familie vragen daarom om de vrijlating van de aangehouden mannen.

Lichaam

De lokale autoriteiten hebben een helikopter en schip richting het eiland gestuurd om te bekijken waar het incident plaatsvond en of Chau's lichaam kan worden teruggevonden. ,,We bewaren een zekere afstand tot het eiland”, zegt Dependra Pathak namens de politie van de Andamanen en Nicobaren eilanden. ,,Tot nu toe hebben we het lichaam nog niet kunnen zien. Dat kan nog wel enkele dagen duren. We moeten voorzichtig zijn en mogen de inheemse bevolking en hun habitat niet verstoren. Het is een erg precaire situatie.’’



De Sentilezen staan bekend als de meest geïsoleerde stam ter wereld. Een bezoek aan het eiland is verboden. De geïsoleerde bevolkingsgroep is namelijk kwetsbaar voor ziektes als griep of mazelen. De kans op een epidemie wanneer zij in contact komen met vreemden is groot.