Familie vermoorde activist Malcolm X klaagt CIA en FBI aan voor dood door schuld

De familie van de in 1965 vermoorde burgerrechtenactivist Malcolm X kondigden dinsdag aan dat zij voornemens zijn om onder meer de CIA, de FBI en de politie van New York aan te klagen voor 100 miljoen dollar (bijna 94 miljoen euro). Zij stellen dat deze organisaties een rol in de dood van Malcolm X hadden.

De aankondiging kwam op de sterfdag van Malcolm X, 21 februari. Ilyasah Shabazz en Qubilah Shabazz, dochters van de op 39-jarige leeftijd vermoorde activist, hielden samen met hun advocaat Ben Crump een nieuwsconferentie in de voormalige Audubon Ballroom in Manhattan, de locatie waar Malcolm X doodgeschoten werd terwijl het publiek zich verzamelde om zijn toespraak te horen.

Decennialang bleef de vraag hangen: wie was verantwoordelijk voor zijn dood? Drie mannen werden toentertijd veroordeeld, maar twee van hen werden in 2021 alsnog vrijgesproken. Dat gebeurde na een vernieuwd onderzoek naar de zaak tegen hen, waaruit bleek dat het bewijs op basis waarvan ze veroordeeld waren wankel was. Ook hadden de autoriteiten informatie achtergehouden.

Dochter Ilyasah stelde dat de bureaus ‘samenspanden met elkaar en met anderen en handelden - en faalden te handelen - op een manier die de onrechtmatige dood van Malcolm X teweegbracht’ ,,Jarenlang heeft onze familie gevochten om de waarheid aan het licht te brengen”, zei ze tijdens de nieuwsconferentie. ,,We willen gerechtigheid voor onze vader.”

‘Overheid spande samen om Malcolm X te doden’

Advocaat Ben Crump zei dat sinds zijn dood ‘speculatie is geweest over wie betrokken was bij de aanslag op Malcolm X’. Hij citeerde de vrijspraken uit 2021 en zei dat overheidsinstellingen, waaronder de officier van justitie van Manhattan, de politie van New York en de FBI ‘feitelijk bewijs hadden, ontlastend bewijs, dat ze frauduleus verborgen hebben van de mannen die onterecht werden veroordeeld voor de aanslag’.

Volledig scherm Malcolm X op 26 maart 1964. © ANP/AFP

Toen Crump gevraagd werd of hij gelooft dat de overheidsinstanties samenspanden om Malcolm te doden, zei hij: ,,Dat is wat we beweren, ja. Ze infiltreerden veel burgerrechtenorganisaties.” De CIA, FBI, het ministerie van Justitie en de juridische afdeling van New York hebben nog niet gereageerd op de kwestie. De Officier van Justitie en de politie van New York weigerden commentaar te geven.

Activist

Malcolm X werd geboren als Malcolm Little op 19 mei 1925, in het Amerikaanse Omaha (Nebraska). Hij was onder meer een van de belangrijke kopstukken van de Afro-Amerikaanse moslimorganisatie Nation of Islam (tot 1964), en een sterk pleitbezorger van emancipatie van de zwarte gemeenschap, en de promotie van de Islam daarbinnen. Malcolm was kritisch over de nadruk op vreedzame acties van Martin Luther King Jr.

Zijn puberteit besteedde Malcolm in een reeks pleeggezinnen en bij families, nadat zijn vader was gestorven toen Malcolm 6 jaar oud was, en zijn moeder in het ziekenhuis belandde. Hij pleegde diverse misdaden zoals diefstal en inbraak, waarvoor hij in 1946 tot tien jaar cel werd veroordeeld. In de gevangenis sloot hij zich aan bij de Nation of Islam. Dat was ook het moment dat hij zijn achternaam veranderde in ‘X'. Daarmee symboliseerde hij zijn onbekende oorspronkelijke Afrikaanse achternaam, en verwierp hij ‘de witte slavendrijversnaam Little’. Veel Afro-Amerikaanse slaven die naar de VS kwamen kregen dezelfde achternaam als hun eigenaren.

In 1992 werd een film gemaakt op basis van het verhaal van Malcolm: Malcolm X, met Denzel Washington in de rol van de activist.