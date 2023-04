Farmaceut Johnson & Johnson betaalt 8,9 miljard in schikking over babypoeder

J&J is verwikkeld in meer dan 40.000 rechtszaken vanwege klachten over het talkpoeder, waarin asbest zou zitten. In de loop der jaren zouden duizenden vrouwen daardoor eierstok- of asbestkanker hebben opgelopen. J&J houdt evenwel vol dat het talkpoeder niet schadelijk is. Toch stopte het concern eerder met de verkoop van de producten. Het talkpoeder leverde het medisch bedrijf in de afgelopen jaren al veroordelingen op waarbij het miljarden dollars aan schadevergoedingen moest neertellen.