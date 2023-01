FBI doorzoekt woning Biden: nog meer geheime documenten gevonden

UPDATEIn de woning van de Amerikaanse president Joe Biden zijn nog meer geheime papieren aangetroffen. Het gaat om zes documenten uit de periode waarin Biden vicepresident was onder Barack Obama en uit zijn tijd in de Senaat, meldt de advocaat van het staatshoofd van de VS. De stukken werden vrijdag aangetroffen door onderzoekers van de FBI die zijn woning doorzochten.

Biden en zijn vrouw Jill waren niet aanwezig tijdens de doorzoeking, die bijna dertien uur in beslag nam, staat in een verklaring die Bidens advocaat Bob Bauer zaterdagavond (lokale tijd) openbaar heeft gemaakt. De onderzoekers hebben volgens hem ook enkele handgeschreven notities van Biden meegenomen uit zijn tijd als vicepresident.

Ruim een week geleden werden in de garage en de woning van Biden in Wilmington, in de staat Delaware, ook al geheime documenten gevonden. Een paar dagen daarvoor werd bekend dat vorig jaar november geheime stukken aanwezig waren in Bidens privékantoor bij een denktank in Washington.

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de Verenigde Staten. Bidens voorganger Donald Trump verkeert in juridische problemen omdat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten mee naar huis nam. Biden was hier zelf ook kritisch over.

Volgens de Amerikaanse wet moeten documenten van de president of de vicepresident na de ambtstermijn worden overdragen aan het Amerikaanse Nationaal Archief. Volgens de wet is het strafbaar als deze stukken op andere locaties liggen opgeslagen.

Onderzoek

Het ministerie van Justitie doet onderzoek naar de geheime documenten. Minister van Justitie Merrick Garland heeft speciaal aanklager Robert Hur aangesteld om het onderzoek te leiden. Hur was eerder openbaar aanklager in de staat Maryland. Hij werd door voormalig president Donald Trump aangesteld. Door Hur onderzoek te laten doen, willen de Democraten belangenverstrengeling voorkomen. Hur heeft laten weten dat hij in deze zaak ,,snel en grondig zal werken, zonder angst of voorkeur”. Biden heeft zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Volledig scherm De toegangsweg naar het huis van Joe Biden in Wilmington (Delaware). © AP