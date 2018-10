FBI dwingt man tot gezichtsherkenning iPhone

De verdachte is een 28-jarige man uit de stad Columbus in Ohio. Op 10 augustus doorzocht de politie zijn huis, nadat hij via de chatapp Kik contact had gehad met een andere 'misbruiker', die in het echt een undercoveragent was. Na het ontgrendelen zagen de agenten onder meer die chats op de telefoon. Ook waren er chats waarin de verdachte met anderen praatte over het misbruiken van kinderen.