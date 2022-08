FBI neemt telefoon Amerikaans Congreslid in beslag

Perry, Congreslid namens Pennsylvania sinds 2013, was niet te spreken over inbeslagname. ,,Mijn telefoon bevat informatie over mijn wetgevende en politieke activiteiten en persoonlijke gesprekken met mijn vrouw, familie, kiezers en vrienden. Dat is allemaal niet de zaak van de overheid”, zei hij in een reactie tegen de conservatieve zender Fox News. Volgens Perry heeft de FBI vooraf geen contact opgenomen met zijn advocaat. Hij had liever vrijwillig zijn telefoon overgedragen, dan te worden overvallen door drie agenten, aldus het boze Congreslid.

Perry, een aanhanger van voormalig president Donald Trump, wordt onderzocht in het kader van het parlementaire onderzoek naar de aanval van 6 januari 2021 op het Amerikaanse Capitool door aanhangers van Trump. Hij hielp bij het verspreiden van Trumps verklaringen over vermeende verkiezingsfraude in 2020 en had in de weken voor de aanval op het Capitool in 2021 contact met het Witte Huis. Perry was ook aanwezig bij een vergadering met de president in december 2020, waar gesproken werd over mogelijkheden om de verkiezingsresultaten te weerleggen, te veranderen, of de bekrachtiging ervan dwars te bomen.

In juni, bij een hoorzitting van de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, kwam naar voren dat Perry een van de vijf Republikeinse Congresleden was die Trump om gratie hadden gevraagd wegens hun rol bij het plan om de verkiezingsresultaten te veranderen. De andere vier gratieverzoekers waren Mo Brooks, Matt Gaetz, Andy Biggs en Louie Gohmert. Ze zouden hebben gevraagd om een zogeheten preventief pardon, dat de president kan verlenen voordat er een straf is opgelegd of iemand zelfs maar schuldig is bevonden aan een misdrijf. Perry heeft tot nu toe geweigerd om voor de onderzoekscommissie te getuigen.

De FBI viel gisteren Mar-a-Lago binnen, het huis van Trump in Florida. Die inval zou te maken hebben gehad met documenten die Trump na zijn presidentschap tegen de regels in meenam uit het Witte Huis.