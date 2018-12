FBI voorkomt massamoorden Ohio met arrestatie geradicaliseerde twintigers

De vrouw, Elizabeth Lecron, zou ‘geobsedeerd’ zijn over het idee om een massamoord te plegen. Ze vereerde op sociale media de Columbine-schutters en correspondeerde met massamoordenaar Roof. Zaterdag werd ze opgepakt nadat ze materiaal kocht om een spijkerbom te fabriceren. Aan een undercover-agent bekende ze dat ze had willen toeslaan in een bar in Toledo.



De andere verdachte is de 21-jarige Damon Jospeh die volgens de FBI via het internet radicaliseerde. Hij raakte in de ban van IS en zou van plan geweest zijn om een aanslag te plegen op twee synagoges in de buurt van Toledo. Ook hij maakte tegenover een undercover-agent zijn plannen bekend. Daarbij zou hij de aanval op de synagoge in Pittsburgh hebben verheerlijkt. Toen hij vrijdag enkele vuurwapens kocht, werd hij gearresteerd.