Feest al 7 minuten (!) na nieuwjaar stilgelegd, hondsbrutale tieners ‘braken de tent af’

Het oudjaarsfeest in The Lounge in het Belgische Eeklo, boven Gent, is zwaar uit de hand gelopen. Al zeven minuten na middernacht werd het feest na veel commotie stilgelegd door uitbaters van de zaal.

Zes politiewagens kwamen eraan te pas om de omgeving rondom The Lounge op oudjaarsnacht volledig af te sluiten. Uitbater Andy De Greve is een dag later amper van de schrik bekomen.

,,We hadden onze zaal verhuurd aan vier 18-jarigen uit de buurt van Kortrijk, die hier een honderdtal leeftijdsgenoten uitgenodigd hadden”, doet Andy zijn verhaal. ,,De groep kwam rond 23.00 uur aan, en het was meteen duidelijk dat er heel wat al goed gedronken hadden. Ze hebben onze feestzaal letterlijk afgebroken.”

,,Er werd binnen gerookt, ze haalden vuurstokjes boven, er werd met glas naar het personeel gegooid, en om middernacht werd met cava over al het materiaal van de discobar gespoten. Zo erg dat het zelfs tot kortsluiting kwam. Buiten werd tegen de gevels van de buren geplast, en werden glazen tegen rolluiken gegooid. Om 7 minuten na middernacht heb ik beslist om het feest stil te leggen, en heb ik de politie gebeld.”

Quote Er werd binnen gerookt, ze haalden vuurstok­jes boven, er werd met glas naar het personeel gegooid Andy De Greve, uitbater

‘Nog nooit meegemaakt’

Door het stilleggen van het feest kwamen de honderd jongeren op straat te staan. De politie had de grootste moeite om de rust te laten terugkeren. Vier jaar geleden werd de oude dansclub Tropicana in Eeklo omgebouwd tot The Lounge. ,,In die vier jaar tijd heb ik dit nog nooit meegemaakt”, zegt Andy.

,,We doen er alles aan om zo goed mogelijk met de buurt samen te leven. Ik vind het dan ook verschrikkelijk wat hier gebeurd is. De jongeren posten ook van alles op sociale media, waardoor er ook enorme imagoschade is voor The Lounge. Dit wil ik nooit meer meemaken.”

Nog geen klacht

De uitbater heeft op nieuwjaarsdag de schade opgemaakt. Die factuur zal aan de klant voorgelegd worden. Pas wanneer die niet betaald wordt, zal er ook een klacht ingediend worden bij de politie.