Feestelijke toon in staatsmedia, maar veel Russen zijn vooral tégen de oorlog

,,De reacties die ik hoor zijn overwegend negatief”, zegt de Nederlandse journalist Pjotr Sauer vanuit Moskou. Hij is onder meer werkzaam voor The Moscow Times en de Britse krant The Guardian. ,,Mensen die ik vanochtend heb gesproken zijn in shock. Niemand had dit verwacht. Het is één ding de volksrepublieken in Donbas te erkennen, maar een heel ander ding om Oekraïne binnen te vallen. Daar hebben veel mensen hier vrienden en familie. Ze zijn vooral kwaad. Iedereen is tegen de oorlog.”



De Russische journalist Eoegenia Koetznetsova bevestigt dat in een videogesprek. ,,Heel veel mensen zijn bang. Ze dachten nooit dat ze een oorlog zouden meemaken. Je merkt paniek want veel mensen zijn ook bang voor de gevolgen.” Volgens Koetznetsova vragen veel Russen zich af of ze zich een oorlog kunnen veroorloven. ,,De prijzen zijn al gestegen en die zullen verder omhoog gaan. Ik ben net naar de winkel gegaan om te zien of mensen al hamsteren. Dat gebeurt al. Er was geen wc-papier meer.”