Feestende Finse premier (36) moet zich verdedigen voor uitgelekte video: ‘Ik heb niets te verbergen’

De Finse premier Sanna Marin heeft zich op een persconferentie moeten verdedigen nadat op sociale media een filmpje uitlekte waarop zij dansend en feestend te zien is. Sommige critici noemen haar gedrag ‘ongepast’. Anderen zien juist menselijk gedrag en vinden dat een premier in diens vrije tijd best een feestje mag bouwen.

De 36-jarige premier reageert verbaasd op de ontstane ophef en benadrukt dat de beelden een paar weken geleden in een privésetting zijn gemaakt en dat ze ervan uitging dat ze niet zouden uitlekken. ,,Het voelt slecht dat ze zijn gepubliceerd”, aldus Marin. Het ging volgens de premier om een feestje met vrienden, waar gefeest, gedanst en alcohol gedronken werd.

Volgens sommige Finse media wordt er in de video iets over drugs geroepen. Het Finse parlementslid Mikko Kärnä dringt er bij de premier op aan om een drugstest te doen en de resultaten openbaar te maken. ,,De mensen mogen dit ook verwachten van hun premier”, twittert hij. Marin is zich van geen kwaad bewust. ,,Ik heb niets te verbergen”, zegt ze. Ook stelt ze dat ze niemand drugs heeft zien gebruiken.

Feestbeest

In de video’s die op sociale media circuleren, zingen, knuffelen en dansen de feestvierders gebroederlijk samen in een privé-appartement. Er wordt onder andere gezongen op muziek van Petri Nygård en Antti Tuisku. Marin is ook dansend en zingend te zien, samen met enkele Finse persoonlijkheden onder wie parlementslid Ilmari Nurminen, mediapresentator Tinni Wikström, fotograaf Janita Autio en radiopresentator Karoliina Tuominen.

Het uitlekken van de video doet haar verdriet, maar het zal haar gedrag niet veranderen, vertelt ze. In Finland heeft de premier al het imago een feestbeest te zijn. „Ik ga exact dezelfde persoon zijn die ik tot nu toe ben geweest.” Over de mensen op de video zegt ze: ,,Ja, dit blijven mijn vrienden.”

Jongste premier

In 2019 trad Marin aan als jongste premier van de wereld. ,,Binnen vier jaar zullen we Finland niet voltooien, maar het kan beter worden. Ik wil een samenleving opbouwen waarin ieder kind alles kan worden en waarin ieder mens waardig kan leven en oud kan worden”, schreef Marin destijds op Twitter.

Drieënhalve week nadat ze haar 34ste verjaardag vierde, werd Marin regeringsleider. Tot de val van zijn kabinet in mei 2019 was de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, die negen maanden jonger is dan Marin, de jongste premier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.