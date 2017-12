Ferry met 300 passagiers gestrand op zandbank in haven Calais

Twee mannen geëlek­tro­cu­teerd op Duits station

12:05 Op een station in de stad Wismar in het oosten van Duitsland zijn twee mannen geëlektrocuteerd. De politie vermoedt dat ze vandaag in alle vroegte op een geparkeerde locomotief zijn geklommen en daarbij te dicht bij de bovenleiding met 15.000 Volt zijn gekomen.