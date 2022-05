Feyenoord-fan Jorik heeft reisbureau in Tirana: ‘Yes, yes, yes! Ze komen hierheen!’

Als we Jorik (34) bellen staat hij toevallig net in de Feyenoord-fanshop in Spijkenisse. ,,We zijn even in Nederland, en mijn vrouw Blerina wilde een Feyenoord-shirtje hebben. Zij is Albanese. We hebben gisteren hier de wedstrijd gekeken. Echt superleuk dat ze de finale gehaald hebben!”