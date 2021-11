Feyenoord-fans gearresteerd na antisemitische aanval met Hitlergroet in Berlijn

Video Verdwenen Cleo (4) levend gevonden, ‘stille’ verdachte (36) heeft geen connectie met familie

De Australische politie heeft beelden vrijgegeven van de redding van kleuter Cleo Smith, die na een grote zoekactie is teruggevonden in de slaapkamer van een huis. Australië was weken in de ban van de zoektocht naar het meisje. Die verdween tijdens een kampeertocht ‘s nachts uit een tent.

3 november