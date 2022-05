Feyenoord-fans ruim 2 uur vast in stadion na duel Marseille: ‘Ongekend schandalig’

Feyenoordsupporters die gistermiddag in de fanzone op het strand van Marseille werden overvallen door hevig noodweer, zijn niet te spreken over het optreden van de plaatselijke politie. Ook beklagen ze zich dat ze lang moesten wachten tot ze na de wedstrijd het stadion mochten verlaten.

Op het omheinde en bewaakte terrein van de fanzone viel aan het eind van de middag plotseling een grote hoeveelheid regen. De fans, die stonden te wachten op vervoer naar het stadion, konden geen kant op. Het leidde tot chaotische taferelen.

Op het strand was niets om onder te schuilen, waarop de ongeduldige Feyenoordfans door de afzetting braken en beschutting zochten in een naastgelegen winkelcentrum. De politie wist met de nodige moeite de orde te herstellen, waarna het legioen Feyenoorders naar het stadion werd gebracht.

Quote Ik moest mijn shirt uitwringen, zo nat was ik Feyenoordsupporter

Doorweekt

Fans beklaagden zich over de gang van zaken rond de fanzone. ,,We moesten lang in de stromende regen wachten op bussen die maar niet kwamen. Koud en doorweekt zijn we uiteindelijk naar het stadion vervoerd. Ik moest mijn shirt uitwringen, zo nat was ik”, aldus een supporter.

Ook fans die in het stadion de wedstrijd bijwoonden waren boos omdat ze na de wedstrijd urenlang werden vastgehouden in hun supportersvak. ‘Al dik tweeënhalf uur in het stadion vastgehouden na afloop van de wedstrijd. Knettergek die Fransen die volledig falen…dit is ongekend schandalig!’ twitterde een supporter.

Arrestaties

De politie in Marseille heeft nog niet gereageerd op de klachten en belooft in de loop van vrijdag met een compleet overzicht van incidenten en aanhoudingen te komen. Tot nu toe is bekend dat voor, tijdens en na de wedstrijd de politie zeventien mensen, onder wie minimaal drie Nederlanders, heeft aangehouden.

Een Nederlander werd voor de wedstrijd in de Vieux Port (Oude Haven) opgepakt voor het gooien van voorwerpen naar de politie. Een tweede Nederlander werd bij het stadion aangehouden omdat hij een rookbom het Stade Vélodrome in wilde smokkelen. Ook hield de politie een Fransman aan die een Nederlander te lijf ging. Ook de Nederlander werd aangehouden, meldt de lokale politie.

Bekijk hier de nabeschouwing met clubwatcher Mikos Gouka: